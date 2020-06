Une campagne d’information autour de la plateforme électronique "Araacom" (vos avis) a été lancée par l’antenne de la wilaya d’Oran de la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs assurés (CNAS) en faveur de ses assurés, a-t-on appris auprès du service de communication de l’antenne.

La campagne a été lancée depuis quelques jours dans le but de vulgariser cette plateforme, et devra s’étaler jusqu’au 16 juillet prochain dans tous les centres de paiement relevant de l’agence de wilaya CNAS, a-t-on expliqué de même source.

Un bureau spécial à l’entrée de l’agence de wilaya a été réservé pour l’opération et a été doté de micro-ordinateurs et d’agents de saisie pour familiariser les assurés sociaux avec ce service, a-t-on indiqué. La plateforme accessible à partir du lien "Araacom.mtess.gov.dz", est mise à la disposition des assurés sociaux pour toute préoccupation, revendication ou doléances, a-t-on noté.

Elle sera également accessible à toutes les catégories sociales, à savoir les experts, les universitaires, les chercheurs, les syndicalistes, et les associations, pour recueillir également leurs avis sur les différentes questions se rapportant aux services présentés par la caisse et aux possibilités d’amélioration.

La plateforme est permanente. Elle sera ouverte pour des durées limitées plusieurs fois durant l’année, afin de permettre aux cadres et experts de la CNAS d’étudier les préoccupations et les doléances des assurés en vue de les améliorer, a-t-on fait savoir de même source.L’antenne de la CNAS de la wilaya d’Oran compte 854.000 affiliés, rappelle-t-on.