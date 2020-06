"Des études concernant ce projet d’une capacité estimée à 2 mégawatts sont en cours", a précisé ce responsable, indiquant que la plateforme sera dédiée aux diverses énergies renouvelables, notamment solaire, éolienne et la biomasse, en plus d'une cheminée énergétique.

Pour concrétiser cet "immense et important projet", souligne le même responsable, une enveloppe financière de 80 millions de dinars a été allouée pour le volet génie civil et conception de la plateforme technologique qui se présentera sous forme de complexes, dont chacun sera dédié à une énergie renouvelable, et ce, en plus de la réalisation d’une cheminée énergétique de haute technologie et première du genre au niveau national. Le projet, qui sera abrité par l’université Batna 2, jouxtant le siège de l’école supérieure des énergies renouvelables, l ’environnement et le développement durable, domiciliée à Batna conformément à un décret exécutif publié récemment dans le journal officiel et qui ouvrira officiellement ses portes à la prochaine rentrée universitaire, permettra de produire de l'énergie pour l'université de Batna et accueillera des travaux de recherches scientifiques dans le domaine des énergies renouvelables, que ce soit ceux des professeurs ou des étudiants de différentes régions du pays, a fait savoir, M. Samadi.

Selon ce même responsable, ce projet est venu renforcer les acquis scientifiques de cette université, notamment le centre de calcul à haute performance et les dernières technologies modernes dont Batna a bénéficié il y a environ trois (3) mois, soulignant que ce projet, destiné à la recherche scientifique, aux calculs précis et importants, sera ouvert à tous les chercheurs et les étudiants de différentes régions du pays en raison de son caractère unique et de ses propriétés scientifiques, notamment sa haute capacité de calcul. La même source a fait savoir, par ailleurs, que l'année universitaire 2019/2020 a vu le renforcement de nombreuses disciplines, notamment l'électronique, l'électrotechnique, la mécanique, la prévention, la sécurité et la biologie, par des équipements pédagogiques modernes, en plus du renfor cement des spécialités existantes dans les 27 laboratoires de recherche de l'université Batna 2, en sus de la salle blanche qui a ouvert ses portes en 2000, et qui était première du genre au niveau national. A noter que l'université Batna 2 Chahid Mustapha Benboulaid, comportant cinq (5) Facultés et trois (3) instituts avec des spécialités à caractère scientifique, compte un effectif total de plus de 31.000 étudiants.