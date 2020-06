Une sélection d'une cinquantaine de films est au programme de l'édition 2020 du Festival international du film de Toronto (TIFF), prévu du 10 au 19 septembre prochain avec une programmation "réduite" de moitié en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé ses organisateurs.

Le lever du rideau de ce grand rendez-vous du 7e art aura bien lieu cette année, mais sous les "contraintes logistiques et financières" imposées par la pandémie, expliquent les organisateurs.

Des projections virtuelles, interactives, en drive-in ou en plein air sont prévues pour le public, qui pourra interagir avec des acteurs et des cinéastes dont la présence "physique" sera réduite en raison des restrictions sur les rassemblements et les voyages toujours en vigueur.

Considéré comme la "rampe de lancement" pour les Oscars, le festival de Toronto, plus important évènement de cinéma en Amérique, présente chaque année plus d'une centaine de longs et courts métrages issus de nombreux pays.