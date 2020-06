Un lot composé de 28.784 livres sera distribué la semaine prochaine au profit des annexes des bibliothèques municipales dans plusieurs communes de la wilaya de M’sila, à l’occasion de la célébration du 58 ème anniversaire de la fête de l’Independence et de la jeunesse (5 juillet de chaque année), a-t-on appris samedi du directeur de la bibliothèque centrale de la lecture publique de la wilaya.

Près de cinquante bibliothèques municipales relevant de la bibliothèque centrale de M’sila, profiteront de cette opération, a précisé le directeur de la bibliothèque centrale de la wilaya, M. EL Hadj Tyaiba. Il s’agit d’une initiative visant à encourager la lecture, notamment en milieu rural, renforcer le lien entre la bibliothèque et le lecteur, et animer la scène culturelle dans les communes de la wilaya, a précisé le même responsable. D’autres opérations versant dans le même sens seront concrétisées prochainement, a ajouté M. Tyaiba, indiquant que les élus des assemblés populaires communales (APC) sont appelés à adhérer à cette initiative. Une opération de distribution de 1.000 livres au profit de la bibliothèque de la zone d’ombre "Gamra" relevant de la commune de Ain Errich située à plus de 200 km au sud du chef-lieu de wilaya a été récemment concrétisée, a-t-on noté de même source qui a expliqué que les bibliothèques opérationnelles dans les zones d’ombres seront dotées de moyens pour promouvoir la lecture publique dans ces régions. La wilaya de M’sila dispose actuellement d’une cinquantaine de bibliothèques réparties sur les 47 communes, alors qu'elle était dépourvue de ces structures l'an 2000, y compris au chef-lieu de wilaya.