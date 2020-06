Une eau minérale naturelle c¹est quoi au juste ?

Une eau minérale est une eau d¹origine souterraine qui se caractérise par une pureté originelle et une composition constante en sels minéraux et en oligo-éléments. Elle est reconnue par l¹Académie de médecine et le Ministère de la santé comme étant une eau possédant des propriétés favorables à la santé. A l¹inverse, une eau de source (qui peut aussi être mise en bouteille) n¹est pas tenue à une stabilité de sa composition et ne peut donc bénéficier de propriétés favorables à la santé.

Une eau minérale est par essence riche en minéraux (soit plus de 1 500 mg par litre). Co-existent dans cette eau, le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, le fluor et encore les nitrates les bicarbonates sulfates ou les chlorures. Chacun d¹entre eux possède des propriétés bénéfiques sur l¹organisme.

Eau minérale : l'importance du calcium

Le calcium de l¹eau minérale sera aussi bien absorbé par l¹organisme que celui du lait ou celui que vous trouvez dans l¹alimentation. Une eau sera dite calcique lorsqu¹elle contient au moins 150 mg/l de calcium. La teneur peut être très variable puisque la proportion peut aller jusqu¹à 600 mg/l. L¹apport nutritionnel conseillé en calcium pour l¹adulte est de 900 grammes et de 1000 mg/l pour la femme enceinte ou la jeune maman qui allaite. Donc, un litre d¹eau fortement calcique peut subvenir à 50 % de l¹apport nutritionnel selon les besoins.

Quelles sont les propriétés du calcium ?

Le calcium est impliqué dans de nombreuses fonctions de l¹organisme. Chez l¹adulte, il y a chaque jour destruction du tissu osseux. Le calcium ingéré permet de rétablir l¹équilibre entre destruction et construction. C¹est l¹entretien du capital osseux. Il agit aussi sur la transmission de l¹influx nerveux et la construction musculaire, sur la coagulation sanguine et la constitution des dents. Enfin, les experts ont également noté l'importance du calcium pour celles qui veulent suivre un régime.

Eau minérale : buvez avant d'avoir soif

Le corps perd chaque jour des quantités importantes d¹eau. Les urines représentent de 1 à 1,5 litre de ces sorties, la respiration 0,5 litre, la perspiration 0,5 litre et la transpiration de 0,5 à 10 litres selon le degré et l¹intensité d¹effort fourni. Au total, la perte quotidienne est supérieure à 2,5 litres. Parmi les entrées, on estime que les aliments apportent entre 0,5 et 1 litre d¹eau par jour (particulièrement les fruits et légumes constitués de 90 % d¹eau). Le corps n¹ayant pas la capacité de stocker de l¹eau, il est nécessaire de compenser le déficit entre sorties et entrées en buvant 1 litre et demi.

« Un verre d¹eau toutes les heures, c¹est ce que le corps perd au-delà de 20 degrés » affirme le docteur Christian Recchia, médecin, nutritionniste et secrétaire général du Comité Alimentation-Santé à l¹Institut du coeur. L¹hydratation doit se faire tout au long de la journée. La soif est un signal qu¹il faut immédiatement respecter en buvant un verre d¹eau de 300 ml.

Eau minérale : avant et surtout après le sport

L¹eau a une fonction thermorégulatrice qui est essentielle lors d¹une activité physique. Par la sudation, le corps évite une hausse de sa température. Perdre ne serait-ce qu¹1 à 2 % de poids corporel en eau aura des répercussions sur les performances mentales et donc l¹habileté sportive.

Ainsi, la concentration, la vigilance, la mémoire sont moins satisfaisantes en situation de déficience hydrique.

L¹hydratation agit aussi sur les performances physiques. Ainsi, un niveau de déshydratation supérieur à 2 % de perte du poids corporel diminue de manière significative l¹endurance. C¹est d¹autant plus vrai que le température ambiante est élevée.

A savoir

L¹eau gazeuse contient des bicarbonates qui ont un effet bénéfique en neutralisant les effets de l¹acide lactique.

Il faut boire de l¹eau avant, pendant et surtout ne pas oublier de boire après l¹effort, peut-être le moment le plus important. Une soif exprimée dès le matin doit être pour vous un signe d¹alerte. Elle correspond à une perte hydrique de l¹ordre de 3 %. Les conséquences ? Fracture métabolique, diminution des capacités musculaires, risques de tendinite.