La direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tlemcen a élaboré un plan d’action pour attirer un plus grand nombre de stagiaires à partir de la prochaine rentrée, a-t-on appris lundi du responsable de cet organisme, Benlahcen Bennaceur.

Cette carte, élaborée sur un quinquennat, se concentre sur l'augmentation du nombre de stagiaires à travers les établissements de formation et la redistribution du matériel pédagogique entre les centres de formation professionnelle. Elle porte également sur la diversification de l’offre des spécialités disponibles et la création d’autres qui répondent aux spécificités et aux besoins des communes. Ce plan prévoit, par ailleurs, une proximité avec la société civile et l'intensification des campagnes de sensibilisation pour faire connaître le secteur et son importance dans l'accès au monde du travail et de la prise en charge des femmes rurales et les femmes au foyer, notamment celles des zones d’ombre. La wilaya de Tlemcen compte 26 CFPA et trois instituts de formation, rappelle-t-on. Par ailleurs, le responsable du secteur de la formation professionnelle a annoncé l’ouverture d’un nouvel institut à Sebdou, dès la prochaine rentrée. Il assurera diverses spécialités dont celles liées aux secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat. Concernant les stagiaires de la session de février dernier, dont le cursus a été arrêté en raison de la crise sanitaire du Coronavirus, ceux-ci seront automatiquement réinscrits lors de la prochaine rentrée professionnelle pour poursuivre leur formation, selon la même source. Il a, en outre, ajouté que 60% des stagiaires en phase de clôture de leur formation ont déjà soutenu leurs mémoires de fin d’études.