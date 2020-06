Le projet d’achèvement des travaux de la station de traitement et d’épuration des eaux usées (STEP) de la commune d’Aflou sera confié à une entreprise publique, a annoncé lundi à Laghouat le ministre des ressources en eau, Arezki Berraki. "Nous avons décidé de confier le projet d’achèvement de la STEP d’Aflou à une entreprise publique spécialisée après une interruption de quatre ans des travaux du projet suite à la résiliation du marché entre le secteur des ressources en eau et l’entreprise Hydro-Aménagment", a souligné le ministre lors de l’inspection de cet ouvrage dans la commune d’Aflou, 110 km Nord de Laghouat, dans le cadre de sa tournée de travail et d’inspection dans la wilaya.

Le ministre a indiqué que cette décision a été prise au terme des multiples appels d’offre sur ce projet, toutefois, les offres reçus ne remplissaient pas les clauses du cahier des charges de cette opération, avant de faire part que les travaux d’achèvement seront relancés au plus tard dans une quinzaine de jours. Inscrit en 2008 pour un montant d’investissement de 2,4 milliards DA, le proje t de la STEP d’Aflou a été lancé en 2012 pour un délai de réalisation de 18 mois. Mettant à profit cette visite, le ministre des ressources en eau a, en guise de réponse aux doléances soulevées par les agents de sécurité embauchés au chantier de l’ouvrage, fait part du règlement de leur situation.

Le ministre des ressources en eau poursuivra sa tournée dans la région par l’inspection d’autres projets et installations implantés à travers la wilaya.