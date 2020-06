Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté un homme (45 ans) s’adonnant au trafic illicite de boissons alcoolisées, et ont saisi 1707 unités de différentes formes et marques, a-t-on appris vendredi de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Exploitant des informations faisant état des agissements d’un individu lequel acheminait, par le biais de son camion personnel, d’importantes quantités de boissons alcoolisées à l’un de ses amis connus pour ses antécédents judiciaires, résidant à Khémis Miliana, les services de la police judiciaire relevant de la sûreté urbaine de Sidi Lakhdar ont mis en place un plan minutieusement étudié visant sa neutralisation, a-t-on précisé de même source.

L’arrestation du suspect est intervenue mercredi dernier à l’entrée sud de la ville de Khémis Miliana au volant de son camion où étaient entreposés 1707 bouteilles de vin de différentes marques et formes que le présumé coupable envisageait de remettre à son acolyte, a-t-on précisé. Après accomplissement des procédures réglementaires en vigueur, le mis en cause a été présenté jeudi devant les instances judiciaires territo rialement compétentes en vertu des procédures de comparution directe, dans la perspective de son prochain jugement, a-t-on indiqué, signalant que la personne à laquelle il devait remettre la marchandise, est activement recherchée par les services de sécurité.