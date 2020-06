"Les responsables du Torino veulent boucler ce dossier le plus vite possible pour barrer la route à la concurrence, car parfaitement conscients qu'ils ne sont pas les seuls à s'intéresser au recrutement de Mohamed Farès", a écrit le journaliste italien et expert en mercato, Gianluca di Marzio, sur son site.

Mais "les dirigeants de la SPAL savent qu'ils gagneraient à patienter encore un peu avant de céder leur joueur, car une meilleure offre pourrait se présenter à eux au cours des prochaines semaines", a-t-il ajouté.

Farès (24 ans), ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux (France) avant de rejoindre l'Italie, d'abord à l'Hellas Vérone puis la SPAL, ne manque pas d'offres depuis la Coupe d'Afrique des nations-2019, remportée par les "Verts" en Egypte.

L'international algérien était sur le point de signer à l'Inter Milan avant de contracter une grave blessure au genou qui l'avait empêché d e rejoindre la Lombardie. Mais selon la presse italienne, l'Inter serait revenu à la charge pour son recrutement, alors que la Fiorentina serait également sur ses traces.

Son actuel entraîneur, Luigi Di Biagio, vient de l'encenser notamment pour sa polyvalence, en le qualifiant de joueur "capable d'évoluer à n'importe quel poste", passant notamment de défenseur latéral à ailier, tout en gardant le même apport positif pour l'équipe.