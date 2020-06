Les Blues d'Auckland ont enchaîné une troisième victoire en autant de rencontres dans le championnat de Super Rugby Aotearoa, en dominant les Highlanders de Dunedin (27-24) samedi, en l'absence de leur meneur de jeu Dan Carter, dont le retour sur les pelouses devra encore attendre.

Les Blues, devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs acquis à leur cause à l'Eden Park, continuent d'occuper seuls la tête du Super Rugby Aotearoa, version néo-zélandaise du championnat qui oppose traditionnellement des franchises de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique du sud, d'Argentine et du Japon, suspendu cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Samedi, les Blues ont fait le plus dur en première période, arrivant à la mi-temps avec un net avantage (22-10).

En seconde période, ils ont tenu malgré les assauts répétés de leurs adversaires, qui subissent leur première défaite de la saison.

La franchise d'Auckland a été portée par le jeune troisième ligne aile des All Blacks, Dalton Papalii (22 ans), auteur de deux essais. Défensivement, ils s'en sont remis à la puissance de Hoski ns Sotutu, leur troisième ligne centre, qui a repoussé deux fois les assauts des Highlanders, à seulement quelques mètres de l'en-but, alors que le match touchait à sa fin. En face, les 14 points de Mitch Hunt, l'arrière des Highlanders, n'ont pas suffi face à la franchise d'Auckland qui, au fil des semaines, confirme son retour au premier plan du rugby néo-zélandais. Les fans des Blues devront cependant attendre pour voir à nouveau sous un maillot néo-zélandais la légende Dan Carter.

Cinq ans après son départ des Crusaders et de la sélection, le triple meilleur joueur du monde, aujourd'hui âgé de 38 ans, était absent de la feuille de match. Le prochain match des Blues est prévu le 11 juillet, sur la pelouse des Crusaders, franchise dont Carter a porté les couleurs pendant dix ans.

3e journée :

- Samedi :

Blues - Highlanders 27-24

- Dimanche (3h35 GMT) :

Crusaders - Chiefs

Exempts : Hurricanes.