Le représentant de l'Iran aux organisations internationales à Vienne a appelé les Etats-Unis et la France à "honorer" leurs engagement envers les traités de désarmement nucléaire et à "s'abstenir de tester militairement" leurs capacités nucléaires, ont rapporté vendredi les médias iraniens.

Le représentant, Kazem Gharibabadi, faisait référence au récent lancement par la marine française d'une nouvelle génération de missiles balistiques intercontinentaux pouvant être équipés de plusieurs ogives nucléaires.

Il a également mis en avant des informations occidentales selon lesquelles le gouvernement américain évoquerait la possibilité de mener des essais nucléaires, estimant que "malheureusement, la communauté internationale a récemment observé une approche destructrice envers le désarmement nucléaire et les traités de non-prolifération par certains Etats ayant des capacités nucléaires".

Il a fait remarquer que la modernisation et les essais d'armes nucléaires allaient à l'encontre des traités de désarmement nucléaire et de non-prolifér ation et "menaçaient la paix et la sécurité internationale". M. Gharibabadi a insisté sur "la position de principe durable de l'Iran quant à la nécessité d'éliminer toutes les armes nucléaires".