Vingt-quatre éléments de l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (EI/Daech) ont été tués lors d'une opération de sécurité et des frappes aériennes dans la province de Salah ad-Din, au nord de Baghdad, a annoncé vendredi l'armée irakienne.

Le service irakien de lutte contre le terrorisme (CTS), soutenu par des avions irakiens et de la coalition internationale, a mené une opération de deux jours contre des cachettes de Daech dans la région montagneuse d'Al-Khanouga, située dans la partie nord de la province, a précisé le CTS dans un communiqué. Selon le communiqué, qui n'a pas précisé les dates, l'opération a entraîné la mort de 16 éléments de Daech le premier jour et de 8 autres le second. Les frappes aériennes irakiennes et de la coalition ont détruit un certain nombre de cachettes de l'EI et plusieurs grottes et tunnels, où les terroristes s'étaient terrés, indique le communiqué. L'opération a eu lieu alors que l'EI a intensifié ses attaques contre les forces de sécurité, notamment les milices Hachd al-Chaabi, et des civils dans les provinces sunnites anciennement contrô lées par l'EI faisant des dizaines de morts et de blessés.