Selon l'agence de presse palestinienne (Wafa), des maires et présidents de Conseils départementaux de France ont invité leurs collègues à "parrainer les villages de la vallée du Jourdain pour exprimer la solidarité, le refus de l’annexion de ces terres et la poursuite du morcellement du territoire palestinien".

Ils ont indiqué que le plan d'annexion israélien est "inacceptable et dangereux pour des responsables élus et citoyens attachés à la dignité et au respect de la vie humaine et il est également inacceptable pour la France et l’ONU par ses résolutions qui, à de nombreuses reprises, ont exprimé leur volonté d’aboutir à la création d’un Etat libre et indépendant en Palestine", ajoutant que l’annexion est "inacceptable car le gouvernement de Netanya hou bafoue toutes les chartes et toutes les conventions internationales".

Pour ces responsables municipaux, toujours selon Wafa, "l’annexion met définitivement fin à toute volonté d’arriver à une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens et elle conduira au développement d’une société basée sur l’apartheid et les discriminations". Ils ont dit : "Notre action s’inscrit dans une volonté de voir rapidement des initiatives internationales interdisant ces annexions et relancer des initiatives pour une paix juste et durable". Les signataires de l’appel ont mentionné qu’"ils enregistreront une vidéo avec leurs messages de soutien qui sera diffusée en France, en Palestine et dans des réseaux de villes à l’échelle internationale pour dénoncer l’annexion. Chaque ville aura un contact avec un des villages palestiniens menacés".

Malgré les condamnations internationales qui se font de plus en plus nombreuses, l'occupant israélien compte présenter "à partir de juillet" sa soi-disant "stratégie" pour traduire dans les faits le plan Trump, qui prévoit l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain (30% de la Cisjordanie) et des plus de 130 colonies, ainsi que la création d’un Etat palestinien sur un territoire amputé. Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a prédit un "été chaud " si l’occupant israélien mettait en branle le projet d’annexion. En janvier dernier, l’administration américaine a présenté un supposé plan censé régler le conflit entre Palestiniens et Israéliens, qui proposait notamment l’annexion des colonies israéliennes et des zones de Cisjordanie, rejeté en bloc par les Palestiniens. Depuis 1967, la Cisjordanie est occupée illégalement par Israël.