Le ministre gambien de la Justice Abubacarr Tambadou a déposé sa démission, et devra quitter ses fonctions le 30 juin, ont annoncé les autorités.

Les autorités gambiennes ont expliqué jeudi que M. Tambadou, 47 ans, quitterait ses fonctions le 30 juin, pour prendre un poste non précisé aux Nations unies.

Nommé ministre de la Justice en 2017, M. Tambadou a été l’un des fondateurs de la commission Vérité, Réconciliation et Réparations qui a enquêté sur les violations des droits de l’homme à l'ère de Yahya Jammeh, qui a dirigé la Gambie pendant 22 ans. L’ancien avocat s‘était également fait connaître pour avoir porté plainte auprès de la Cour de justice internationale en 2019 contre les autorités de Birmanie pour "atteinte à la communauté Rohingya". Il sera remplacé au ministère de la Justice par l’avocat Dawda Jallow, a dit le gouvernement.