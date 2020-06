Le gouvernement indien a annoncé mercredi la création du Centre national indien de promotion de l'espace (IN-SPACe) visant à encourager la participation du secteur privé aux activités spatiales, y compris les missions d'exploration planétaire.

Cependant, IN-SPACe ne sera pas une institution distincte mais fonctionnera comme une extension de l'Organisation indienne de la recherche spatiale (ISRO), a déclaré la ministre d'Etat chargé de l'Energie atomique et de l'Espace, Jitendra Singh.

Le gouvernement a également déclaré que l'entreprise du secteur public "New Space India Limited (NSIL)" va réorienter les activités spatiales de l’Inde d'un modèle "axé sur l'offre" vers un modèle "axé sur la demande", garantissant ainsi une utilisation optimale des actifs de l'ISRO.

Cette annonce intervient alors que le pays s’apprête à lancer sa troisième mission d'exploration lunaire Chandrayaan 3 et sa première mission habitée dans l'espace, Gaganyaan.

L’ISRO compte effectuer deux missions spéciales inhabitées en décembre 2020 et juin 2021 et ce avant le lancement de la première aventure indienne de vol spatial habité "Gaganyaan '' en décem bre 2021.

Le budget du gouvernement indien dédié au département de l’espace pour 2020-2021, s’élève à 13.479 crores de roupies (environ 1,9 milliard USD) soit une augmentation de 7,5% par rapport à une année auparavant.