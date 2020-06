Une équipe d'ingénieurs et de médecins de l'Université de Californie à San Diego aux Etats-Unis a mis au point un respirateur d'urgence peu onéreux et facile à utiliser pour les patients atteints du nouveau coronavirus Covid-19.

Ce respirateur s'articule autour d'un ballon de ventilation que l'on trouve habituellement dans les ambulances, selon un communiqué de l'université publié mercredi.

L'équipe a construit un système automatisé autour du ballon et a réduit le coût du respirateur d'urgence à seulement 500 dollars américains par unité.

En comparaison, les respirateurs sophistiqués coûtent actuellement au moins 50.000 dollars américains.

Les composants de l'appareil peuvent être fabriqués rapidement et le respirateur peut être assemblé en 15 minutes seulement. L'électronique et les capteurs de l'appareil reposent sur une chaîne d'approvisionnement robuste provenant de domaines non liés aux soins de santé qui ne seront probablement pas touchés par des pénuries, selon le communiqué. Le respirateur peut répondre en toute sécurité aux diverses exigences des patients atteints du COVID-19 , car il peut s'adapter à la large gamme des paramètres respiratoires nécessaires au traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë, a déclaré James Friend, professeur à l'école d'ingénieurs Jacobs de l'Université de Californie à San Diego. Les chercheurs voulaient également s'assurer que le dispositif pourrait être utilisé par des professionnels de santé ayant une expérience limitée de l'utilisation des respirateurs et n'ayant aucune expérience de ce type de système, a expliqué Casper Petersen, un scientifique du projet au département d'anesthésiologie de l'école de médecine de la même université.