Une plate-forme de services de recrutement en ligne parrainée par le gouvernement en Chine a offert plus de 13 millions de postes aux diplômés universitaires chinois depuis son lancement en mars.

La plate-forme "24365" est coparrainée par le ministère de l'Education et plusieurs plates-formes de recrutement et vise à aider les diplômés à trouver un emploi, alors que l'épidémie de COVID-19 s'atténue.

Un total de 29 salons de l'emploi spéciaux en ligne ont été organisés sur la plate-forme, offrant près de 5 millions de postes dans les domaines tels que les industries stratégiques émergentes et les soins de santé.

Une enquête du ministère de l'Education concernant 1,05 million de diplômés salariés montre que 24% d'entre eux ont obtenu des informations sur l'emploi à travers la plate-forme.

La plate-forme a reçu environ 30 millions de candidatures de diplômés. Le nombre de diplômés universitaires cette année devrait atteindre 8,74 millions, selon les données du ministère.