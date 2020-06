Pas moins de 800 pièces de monnaie archéologiques de la période romaine ont été récupérées dans la commune d’Oued El Athmania (Sud de Mila) par la brigade de recherche et d’investigation de la sûreté nationale, a-t-on appris mercredi auprès des services de la sûreté de wilaya.

Suite à des informations sur une opération de vente de pièces archéologiques, les éléments de la brigade ont ouvert une enquête qui s’est soldée par l’arrestation de trois (3) personnes, âgées entre 33 et 49 ans et originaires d’une wilaya voisine à la gare routière d’Oued El Athmania à bord d’une voiture touristique a précisé la même source, détaillant que la fouille du véhicule a permis de découvrir et récupérer 800 pièces de monnaies anciennes.

L’expertise effectuée par la direction locale de la culture a confirmé la valeur historique des pièces monnaie frappées sur bronze et appartenant à la civilisation romaine, est-il précisé.

Les mis en cause ont été présentés devant le tribunal de Chelghoum Laïd après l’achèvement des procédures légales.

Selon le chef du service patrimoine à la direction de la culture, Lezghad Chiaba, 313 pièces de monnaie romaines et une statue ont été récupérées par les services de la sûreté depuis janvier dernier, précisant que ces pièces archéologiques ont été remises au musée national Cirta de Constantine pour y être conservées en vertu de la loi 98/04 sur la protection du patrimoine culturel.