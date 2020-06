La réunion a porté sur "la manière d'organiser ces foires, au vu de la crise sanitaire actuelle et la mise en place d'ateliers de travail chargés d'examiner la situation, la politique et l'industrie du livre", a précisé la même source. Ont pris part à cette réunion, outre la ministre de la Culture et des arts, Malika Bendouda, des représentants de l'Organisation nationale des éditeurs du livre (Onel) et du Syndicat national des éditeurs, en plus de cadres du ministère et de l'Office national du livre.

Lors de la précédente réunion, les participants ont proposé "la mise en place d'une commission mixte chargée de présenter les différentes propositions" pour surmonter les difficultés entravant le monde de l'édition et la relance de l'industrie du livre en Algérie".