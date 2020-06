Puis Il a dirigé la barre technique du CR Belouizdad, avec lequel il a remporté la Coupe d'Algérie 2019 et le club marocain du Difaâ Hassani d'El Jadida.

Son aventure avec la formation marocaine, qui devait s'étaler sur une période de six mois renouvelable, a pris fin en mai dernier après la décision de la direction de résilier son contrat à l'amiable en raison des répercussions de la crise sanitaire de nouveau coronavirus (COVID-19).

L'entraîneur français Denis Lavagne avait débuté la saison avec le CSC, avant d'être limogé au terme de la première partie de l'exercice.

La direction du club a confié l'intérim à l'entraîneur adjoint Karim Khouda, qui a dirigé les coéquipiers de Hocine Benayada jusqu'à la suspension de la compétition le 16 mars dernier en raison de la crise sanitaire de COVID-19.

Au terme de 22 matchs disputés, le CSC, éliminé en Coupe d'Algérie, pointe à la 5e place au classement avec 34 points, à six longueurs du leader CR Belouizdad qui compte un match en moins.

Aucune décision n'a encore été prise par les pouvoirs publics concernant la reprise ou non des compétitions, alors que la Fédération algérienne de football a exprimé son désir de relancer le championnat "dès la levée du confinement et autorisation des rassemblements", comme décidé lors de la récente réunion de son Bureau exécutif.