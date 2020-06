"C'est un constat de fait avéré. En tant que membre du Comité scientifique, appelé à lutter contre le COVID-19, nous avons été saisi par les médecins de clubs et médecins fédéraux.

La situation épidémiologique actuelle ne prête pas encore à des rassemblements collectifs des joueurs.

Il n'est pas encore le moment de penser à une reprise totale des activités sportives, ça fait courir un risque inutile à tout le monde.

Donc, sur le plan sanitaire, la reprise de la compétition n'est pas possible", a-t-il indiqué sur les ondes de la radio nationale .

La saison footballistique 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en raison du COVID-19, reprendrait ses droits après "la levée du confinement et autorisation de rassemblements", comme décidé lors de la récente réunion du Bureau exécutif de la Fédération algérienne (FAF).

"Notre pays lutte avec beaucoup de succès contre cette pandémie, les derniers chiffres de contamination doivent nous pousser à réfléchir.

Nous ne pouvons pas reprendre dans de telles conditions. Nous espérons préserver la vie humaine. Il ne sera jamais trop tard de reprendre les compétitions. Le dernier mot reviendra au ministère de la jeunesse et des sports (MJS), c'est le seul décideur.

Patienter un mois de plus, pourvu qu'on sortent de cette crise, nous épargnera des vies humaines", a-t-il ajouté .

Avant d'enchaîner concernant les sports individuels : "Pour les sports individuels, il sera possible de réfléchir à un retour en vue notamment de la préparation des Jeux Olympiques JO-2020 de Tokyo (reportés à 2021, ndlr)".

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, également président du Conseil national de l'Ordre des médecins, spécialiste des pathologies respiratoires, s'était déjà prononcé sur le sujet, dans une récente déclaration accordée à l'APS : "Il y a eu un déconfinement partiel, l'autorisation de rassemblements n'a pas encore été décrétée. Donc, je pense qu'il serait mieux d'annuler la saison sportive, afin de préserver la santé de tout le monde.

La situation sanitaire au pays est stable, mais pas encore maîtrisable", a-t-il estimé.

La feuille de route retenue par la FAF consiste à poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur 8 semaines, après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics.

S'ensuivra une phase de repos total d'au moins une semaine aux joueurs puis une autre active d'un mois qui amorce le début de la période d’enregistrement.

Ce n’est qu’après cette phase que la nouvelle saison débutera à une date à arrêter ultérieurement.

Le dernier bilan de l'épidémie de COVID-19, dévoilé jeudi, fait état de 197 nouveaux cas confirmés, 128 guérisons, et 9 décès, enregistrés durant 24 heures en Algérie.