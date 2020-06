"Malheureusement... je viens de découvrir que j'ai été testé positif au Covid-19", a déclaré Ivanisevic, ancien vainqueur de Wimbledon, sur Instagram.

"Je me sens bien et je n'ai aucun symptôme", a déclaré l'ancien joueur de 48 ans, aujourd'hui membre de l'équipe d'entraîneurs de Djokovic.

"Je vais continuer à rester en isolement", a déclaré Ivanisevic, en demandant à tous ceux qui ont été en contact étroit avec lui de prendre bien soin d'eux et de leurs proches.

Le Croate, qui était le directeur de la deuxième étape de l'Adria Tour qui s'est tenue en Croatie le week-end dernier, a précisé qu'il avait auparavant été testé négatif deux fois au cours des dix derniers jours.

Un peu plus tôt dans la semaine, Djokovic, numéro un mondial du tennis, Grigor Dimitrov (19e), Borna Coric (33e) et Viktor Tro icki (184e) avaient tous été testés positifs après avoir participé à l'événement à Zadar, sur la côte adriatique.

Lors de ce tournoi, les mesures de distanciation sociale n'avaient guère été respectées, aussi bien parmi le public où très peu de gens portaient des masques que chez les joueurs: certains d'entre eux avaient notamment été vus en train de s'embrasser par-dessus le filet, de jouer au basket-ball et même de danser dans une boîte de nuit la semaine précédente à Belgrade.

Djokovic, largement critiqué pour avoir organisé cette compétition, a présenté mardi ses excuses, expliquant être "profondément désolé" que le tournoi, aujourd'hui annulé, ait "causé du tort".

Ivanisevic a lui fermement défendu Djokovic. Le Croate avait notamment expliqué que tout ce que Djokovic voulait c'était "essayer de faire quelque chose, avec une visée caritative, après que nous ayons tous été enfermés pendant trois mois".