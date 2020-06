Le plan de la relance économique, mis en œuvre par le gouvernement tunisien et appelé auparavant plan de sauvetage de l'économie contre le COVID-19, repose sur quatre axes et constitue "un combat de salut pour l'Etat", a fait savoir jeudi, au parlement le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh. Il a rappelé que le gouvernement s'est penché depuis le 8 mai 2020, sur la préparation de ce plan, à travers la constitution des commissions techniques qui ont tenu entre 50 et 60 réunions.

Pour Fakhfakh, "plus de temps pour le bricolage politique, il est temps de prendre des décisions audacieuses et de renforcer l'unité et la solidarité entre les différentes composantes de la société et de l'Etat afin de sortir de la crise sociale et économique.

Le plan de la relance économique sera présenté en détail au cours des conférences de presse programmées ultérieurement afin de faciliter sa vulgarisation pour tous les citoyens, a-t-il dit, notant que ce plan "facilitera la préparation du prochain plan quinquennal de développement 2021-2025, qui sera lancée à partir de septembre 2020".

Le chef du gouvernement a évoqué l'importance de venir en aide aux couches sociales vulnérables et aux entreprises sinistrées et de la lutte par la propagation du coronavirus dans le pays ainsi que de la nécessité du parachèvement des procédures et mesures prévues pour la dernière étape de déconfinement.

Le deuxième axe du plan de la relance économique vise la réalisation des projets bloqués pour booster l'économie nationale.

Fakhfakh a, dans ce sens, évoqué la possibilité de mettre en oeuvre des projets publics bloqués, d'une valeur de 3000 MD (1.056 M dollars) et auxquels des financements ont été alloués et les appels d'offres lancés. Il a mis l'accent sur la nécessité de se lancer dans la réalisation des projets de développement à travers le partenariat public-privé (PPP), précisant que l'encouragement de l'investissement privé compte parmi les priorités de l'Etat, étant donné que ce dernier est incapable seul de réaliser ces projets.

A cet regard, l'exécutif se lancera également dans la réalisation de 9 méga-projets en collaboration avec des promoteurs privés dont le coût s'élève à 2500 MD (880 M dollars) Le chef du gouvernement a, en outre, évoqué la dynamisation du projet de l'identifiant unique et de l'échange électronique des informations, outre l'interconnexion d'une base de données à Internet afin de me ttre en place les fondements de la Tunisie moderne. Ces deux réalisations permettront de lutter contre la corruption, de collecter et de contrôler toutes les informations ayant trait aux individus depuis leurs naissances(des données sur les impôts, la situation financière, les caisses sociales, l'Etat civile, la distribution des aides...), outre la numérisation et la facilitation des procédures administratives.