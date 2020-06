Paris, Rome et Berlin appellent à la fin de "toutes les ingérences" d'acteurs étrangers en Libye et exhortent les parties libyennes à "cesser immédiatement et sans condition les combats", dans un communiqué commun diffusé jeudi soir.

"Face au risque croissant de dégradation de la situation en Libye et d'escalade régionale, la France, l'Allemagne et l'Italie appellent toutes les parties libyennes à cesser immédiatement et sans condition les combats et à suspendre le renforcement en cours des moyens militaires à travers le pays", soulignent ces trois pays européens.

Ils "exhortent également les acteurs étrangers à mettre un terme à toutes les ingérences et à respecter pleinement l'embargo sur les armes établi par le Conseil de sécurité des Nations unies", d'après le communiqué. La Libye est minée par les violences depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

Mercredi, le ministre italien des Affaires étrangères Luigi di Maio, en visite à Tripoli, et le chef du GNA, avaient déjà appelé à la fin des interventions étrangères dans ce pays en guerre.