La Russie a annoncé jeudi envisager une sortie dans l'espace pour un touriste spatial en 2023, dans le cadre d'un nouveau contrat signé avec la compagnie américaine Space Adventures.

L'entreprise russe Energia et la société Space Adventures ont signé un contrat pour l'envoi en 2023 de deux touristes spatiaux à bord du vaisseau russe Soyouz "pour une courte mission" à la Station spatiale internationale (ISS), selon un communiqué publié par le groupe russe. "Il est envisagé qu'au cours de la mission, l'un des deux participants puisse faire une sortie dans l'espace avec un cosmonaute professionnel russe", précise le communiqué.

Cette annonce intervient quelques jours après la signature par la Nasa d'un accord avec Virgin Galactic du milliardaire Richard Branson en vue de développer le tourisme spatial.

Elle intervient aussi après la première mission réussie de la capsule Crew Dragon fabriquée par la société SpaceX de Elon Musk qui a transporté en mai des astronautes vers l'ISS en mettant fin à presque dix ans de monopole russe dans le secteur spatial.

Sur son site, Space Adventures fait déjà la publicité d'"exp érience rare et exaltante", en présentant la future balade spatiale accessible uniquement via le programme russe. Ce groupe américain, ensemble avec l'entreprise Energia et l'Agence spatiale russe, a envoyé huit touristes vers l'ISS entre 2001 et 2009.