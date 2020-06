Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté un homme (38 ans), résidant à Chlef, lequel recourait à des pièces d’identité falsifiées pour échapper à la justice ayant émis à son encontre 5 mandats d’arrêt depuis 2009 suite à son implication dans de nombreuses affaires criminelles, a rapporté jeudi la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Exploitant des informations faisant état de fréquents déplacements effectués vers Aïn Defla par un individu recherché par la justice, les éléments de la Brigade de Renseignements et d’Investigations (BRI) relevant des services de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya ont mis en place un plan minutieusement étudié visant sa neutralisation, a-t-on précisé de même source.

L’arrestation du suspect est intervenue mardi dernier à l’entrée ouest de la ville de Aïn Defla alors qu’il était au volant de sa voiture.

Après présentation de son permis de conduire et de sa carte d’identité aux policiers, ces derniers remarquèrent, après vérification exhaustive, que ces pièces étaient falsifiées, a-t-on fait savoir. Poussant d’avantage leurs investigations, les policiers ont su que cet individu recourait à ce stratagème pour induire en erreur les services de sécurité dans l’espoir d’échapper à la justice ayant émis à son encontre cinq mandats d’arrêt depuis 2009 suite à son implications dans des affaires d’émission de chèques sans provisions, a-t-on détaillé. La fouille minutieuse du véhicule du présumé coupable a permis de mettre la main sur un cachet rond se rapportant à une activité libérale ainsi qu’à un document commercial portant le nom d’une tierce personne, a-t-on précisé. Après accomplissement des procédures réglementaires en vigueur, le mis en cause a été présenté mercredi devant les instances judiciaires territorialement compétentes en vertu des procédures de comparution directe, lesquelles ont ordonné son placement sous mandat de dépôt pour " faux et usage de faux" et "usurpation d’identité", dans l’attente de son jugement, a-t-on indiqué de même source.