Une quantité de 172.000 comprimés psychotropes a été saisie à Constantine depuis début 2020, représentant près de 20% de la saisie nationale estimée à 985.014 substances classées hallucinogènes durant cette même période, a-t-on appris jeudi auprès des services de la sûreté de wilaya.

Lors d’une conférence de presse, à l’occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues, le responsable de la cellule de communication et des relations publiques auprès de ce corps de sécurité, le lieutenant Bilal Benkhelifa a précisé que depuis janvier dernier, 172.000 comprimés psychotropes ont été saisis à Constantine dont 10.000 la semaine écoulée. Les saisies représentent prés de 20 % des 985.014 comprimés de ces mêmes substances saisies à l’échelle nationale selon les statistiques communiquées par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Faisant part de l’importance des saisies de psychotropes réalisées par les services de la sûreté de wilaya de Constantine, l’officier a déclaré que plusieurs prises avaient eu lieu grâce au concours e t la collaboration des citoyens, "de plus en plus conscients de la dangerosité de ce fléau pour la société entière".

Les signalements de citoyens via le numéro vert et la page Facebook de la Sûreté de wilaya de Constantine avaient été "d’un apport conséquent" pour l’action policière en matière de lutte contre le trafic des stupéfiants, a souligné le même responsable qui a salué l’action citoyenne et l’implication de tous dans la lutte contre ce phénoméne. Depuis début 2020 à ce jour, les services de la sûreté de wilaya de Constantine ont saisi aussi 130 gr de cocaïne et environ 3kg de kif traité, a fait savoir le lieutenant Benkhelifa, précisant que toutes ces affaires (312 affaires de psychotropes et drogue) ont donné lieu à l’arrestation de 488 personnes. Sur les 488 personnes impliquées, 276 individus ont été arrêtés pour commercialisation de stupéfiants, a -t-il révélé ,affirmant que certains "font parti de réseaux régionaux et nationaux spécialisés dans le trafic des stupéfiants". Le reste, soit 216 personnes ont été appréhendées pour consommation de drogue, a ajouté le lieutenant Benkhelifa, qui a mis en avant l’importance des efforts consentis pour lutter contre ce trafic mettant en danger la vie des citoyens. Durant l’année 2018, les services de la sûreté de wilaya de Constantine avaient saisi environ 100.000 comprimés psychotropes con/re 462.000 substances hallucinogènes prises en 2019, a rappelé la même source.