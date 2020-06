«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les unités de la section territoriale de la GN à Bouira ont arrêté un individu pour usurpation de l’identité d’un officier supérieur de la GN et outrage à corps constitué, à travers le faux signalement de meurtres fictifs. Selon la même source, l’accusé appelait les numéros des services de la protection civile dans toutes les wilayas auxquels il donnait de faux signalements.

Après une enquête approfondie menée avec l'aide des experts et des techniciens de la GN, il a été procédé à l’identification du concerné et du lieu de sa résidence. Arrêté à Alger, le suspect a reconnu toutes les accusions qui lui étaient reprochées. Après finalisation des procédures légales, le mis en cause a été déféré mercredi devant les juridictions compétentes. Tout en appréciant les efforts, l'esprit de citoyenne té et la culture de sécurité des citoyens, la GN déplore certains comportements irresponsables visant la désinformation et la perturbation des missions de ses éléments qui veillent à la sécurité du citoyen. Soulignant que la GN demeure au service du citoyen, le commandement général a rappelé les supports technologiques mis à la disposition des citoyens dont le numéro vert de la GN (10.55), le site électronique des pré-plaintes (ppgn.mdn.dz), la page Facebook (tariki.gn) et le site électronique (www.tariki.dz) ou contacter directement l’unité la plus proche de la GN.