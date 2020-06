Le Brésil a signalé mercredi 1.185 décès liés au Covid-19 en une journée, portant ainsi leur total à 53.830.

Au cours des dernières 24 heures, 42.725 nouvelles infections ont été rapportées, pour un total de 1.188.631, a annoncé le ministère de la Santé dans son rapport quotidien. Ce chiffre marque le deuxième plus grand nombre de nouveaux cas signalés en un seul jour depuis le record de vendredi, date à laquelle plus de 53.000 avaient été enregistrés.

Mercredi a également marqué le troisième jour consécutif où plus de 1.000 décès ont été recensés.

L'épicentre de l'épidémie au Brésil est toujours l'Etat de Sao Paulo, qui a enregistré jeudi, un record de 9.347 cas.

Le Brésil est le deuxième pays le plus affecté au monde par la pandémie derrière les Etats-Unis, à la fois en termes de décès et d'infections.



Brésil Les médicaments contre l'hépatite C empêchent la duplication du coronavirus

Les médicaments utilisés pour traiter l'hépatite C inhibent la duplication du nouveau coronavirus, selon les résultats d'une étude menée par la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), le plus grand centre de recherche médicale d'Amérique latine.

L'étude, publiée jeudi, a évalué les antiviraux sofosbuvir et daclastavir, ce dernier présentant le plus grand potentiel dans les études contre le coronavirus.

"Les expériences ont notamment identifié le potentiel de l'antiviral daclastavir, qui agit contre le virus dans trois lignées cellulaires différentes étudiées, en plus de réduire la production de substances inflammatoires associées aux cas graves de COVID-19", note le rapport.

Le travail a été mené par le Centre de Fiocruz pour le développement technologique en santé, qui a publié les résultats sur le site Web préimprimé bioRxiv.

Dans les tests avec COVID-19, le daclastavir a interrompu la synthèse du matériel génétique viral, entraînant le blocage de la duplication du virus.

De cette façon, il a empêché la production de particules virales infectieuses dans trois lignées cellulaires, y c ompris les cellules pulmonaires humaines.

Dans les cellules de défense infectées, le médicament a également réduit la production de substances inflammatoires, qui sont associées à l'hyperinflammation observée dans les cas graves de COVID-19.

Selon les chercheurs, l'action du daclastavir sur le nouveau coronavirus était plus puissante que celle du sofosbuvir, car ce dernier a inhibé la duplication virale dans les lignées cellulaires humaines du foie et du poumon, mais n'a eu aucun effet lors de l'infection dans les cellules Vero.

Les essais ont également comparé l'action avec les effets d'autres médicaments, notant que le daclastavir était 1,1 à 4 fois plus efficace que la chloroquine et l'association du lopinavir et du ritonavir, médicaments soumis à des essais cliniques pour le traitement de Covid- 19.

Le daclastavir s'est également révélé plus efficace que la ribavirine, un antiviral à large spectre utilisé dans les cas d'hépatite.