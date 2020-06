Depuis son apparition en Chine, en décembre dernier, la pandémie du nouveau coronavirus a provoqué plus de 9,5 millions de cas positifs et de 483 000 morts. Beaucoup de pays ayant annoncé avoir passé le pic de l’épidémie, ont procédé à une levée des mesures de lutte et de prévention. Des foyers de propagation continuent pourtant d’être enregistrés induisant un nécessaire maintien de la vigilance et d’un certain nombre de mesures et de comportements préventifs.

Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Depuis le comptage réalisé mercredi à 19h00 GMT, 4.846 nouveaux décès et 166.151 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Brésil avec 1.185 nouveaux morts, le Mexique (947) et les Etats-Unis (576). Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 122.2 38 décès pour 2.398.491 cas.

Au moins 656.161 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 53.830 morts pour 1.188.631 cas, le Royaume-Uni avec 43.230 morts (307.980 cas), l'Italie avec 34.678 morts (239.706 cas), et la France avec 29.752 morts (197.755 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 84 décès pour 100.000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (64), l'Espagne (61), l'Italie (57), et la Suède (52).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83.449 cas (19 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), et 78.433 guérisons.

L'Europe totalisait jeudi à 19h00 GMT 194.758 décès pour 2.593.193 cas, les Etats-Unis et le Canada 130.777 décès (2.501.065 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 103.426 décès (2.236.632 cas), l'Asie 31.332 décès (1.129.624 cas), le Moyen-Orient 14.598 décès (691.974 cas), l'Afrique 8.848 décès (338.715 cas), et l'Océanie 133 décès (8.999 cas).