Pas moins de 20.000 masques de protection ont été distribués jeudi à Relizane à la faveur d'une action de solidarité consolidant les efforts nationaux de prévention contre la propagation du Covid-19.

Le complexe intégré des métiers du textile "Tayal", implanté dans la zone industrielle de Sidi Khettab, a fait don de ce lot de produits sanitaires qui ont été distribués aux citoyens à travers les artères, places et administrations publiques. Une opération aux objectifs similaires a déjà été organisée dans la même région par les pouvoirs publics, a indiqué la cellule de communication de la wilaya, rappelant que plus de 150.000 masques ont été remis aux différentes communes et zones reculées. Par ailleurs, à Tissemsilt, le Centre de formation professionnelle de Lardjem a annoncé la livraison, jeudi, de plus de 10.000 masques de protection à plusieurs associations locales.

Les responsables de cet établissement prévoient la distribution, en début de semaine prochaine, de 1.500 autres bavettes au profit des personnels de la commune de Lardjem et des comités de quartiers engagés dans la lutte contre le coronavirus.

Entre 1.000 et 1.500 masques proviennent chaque jour de l'atelier de confection de ce Centre de formation professionnelle qui entamera, cette semaine, la production de blouses de protection destinées aux personnels des services de santé.