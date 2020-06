Les infrastructures de santé de la commune de Zeribet El Oued (60 km à l’Est de la wilaya de Biskra) ont reçu des équipements médicaux en guise de soutien aux efforts de lutte contre l’épidémie du Coronavirus, a-t-on appris jeudi du directeur local de la Santé et de la population, Mohamed Laib.

Offerts gracieusement par un bienfaiteur de la commune de Zeribet El Oued, ces équipements sont destinés aux services médicaux de l’établissement public hospitalier, EPH- Chahid "Esseghir Allak", l’établissement public de santé de proximité (EPSP) de cette même commune et toutes les polycliniques qui lui sont rattachées.

Il s’agit en l’occurrence d’une ambulance, de respirateurs artificiels, de moniteurs cardiaques en plus de lits médicalisés et tables d’examen médical devant permettre d’améliorer la prise en charge des malades, a-t-il ajouté. Selon M. Laib, la direction de la santé de et de la population a augmenté la capacité d’accueil de l’établissement public hospitalier "Chahid Esseghir Allak" de 26 à 40 lits pour prendre en charge le nombre croissant des cas de Co ronavirus.

A rappeler que le nombre de personnes infectées par le Covid-19 dans la wilaya de Biskra a atteint 191 cas selon les chiffres publiés mercredi par la commission nationale de veille et de suivi de l'évolution de l'épidémie du Coronavirus.