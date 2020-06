Vous avez les pieds qui grattent

La cause la plus commune des pieds qui démangent est la mycose des pieds, également appelé pied d'athlète car les sportifs en sont régulièrement atteints. Elle est due à des champignons, les dermatophytes. Ces parasites se développent dans la couche la plus superficielle de la peau, car ils ont besoin de la kératine pour assurer leur survie. La mycose commence souvent entre les 4e et 5e orteils. Puis l'atteinte s'étend aux autres espaces entre les doigts de pied, et parfois à la plante du pied, en provoquant de fortes démangeaisons.

Cette infection se développe dans un environnement humide : en portant des baskets dans lesquelles vous transpirez par exemple. Généralement, l'application d'une crème antimycosique pendant quelques semaines est suffisante pour soigner le pied d'athlète. Pour éviter les récidives, à la salle de sport, après la douche, séchez bien vos pieds et pensez à aérer et désinfecter vos baskets avec une poudre antifongique. À la maison, après le bain ou la douche, essuyez bien chaque espace entre les orteils avec une serviette propre et surtout ne la partagez pas car l'infection est contagieuse.

Vous avez les pieds qui enflent

Les pieds gonflés peuvent être dus à de multiples causes : le port de chaussures trop serrées, une station debout trop prolongée ou (évidemment) une entorse de la cheville. Mais si ce gonflement dure plusieurs jours, il est important de consulter le médecin car cela peut être un signe d'alerte. Cela peut signifier que vous avez un problème aux reins, ou ce peut être un effet secondaire de certains médicaments que vous prenez (pour le diabète ou l'hypertension artérielle par exemple).

Il est également important de consulter un médecin de toute urgence si le gonflement des pieds est accompagné de symptômes tels que des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires ou des vertiges, car ils pourraient indiquer qu'un un caillot bouche une artère et que le sang s'accumule dans les jambes ou être le symptôme d'une maladie cardiaque.

Vous avez les pieds qui brûlent

La sensation de pieds qui brûlent peut aller du simple picotement à une véritable douleur qui vous réveille en pleine nuit. Si vous avez passé la journée debout ou à faire du shopping, pas d'inquiétude : vos pieds sont simplement fatigués. Mais des brûlures qui persistent peuvent être le signe d'une maladie circulatoire appelée maladie artérielle périphérique. La MAP survient très couramment chez les patients plus âgés et elle va souvent de pair avec une maladie coronarienne. Elle est provoquée par une athérosclérose (un durcissement des artères) ou par des lésions artérielles.

Consultez un médecin si cette sensation de brûlure dure plusieurs semaines ou si les symptômes deviennent plus intenses et douloureux. En attendant, surélevez vos pieds le plus souvent possible pour soulager les symptômes.

Vous avez les pieds froids

De nombreuses personnes ont froid aux pieds sans qu'il y ait de cause sous-jacente. Mais cela peut aussi être le signe d'une très mauvaise circulation sanguine. Si vous fumez, vous souffrez peut-être de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), une maladie inflammatoire qui touche les bronches, les empêchant d'absorber la bonne quantité d'oxygène et entraînant de ce fait une baisse du taux d'oxygène dans le sang. Comme les extrémités des membres sont extrêmement sensibles à une mauvaise circulation, cela peut se manifester par une sensation de pieds froids ou engourdis. N'hésitez-pas à consulter votre médecin car un diagnostic précoce de la BPCO permet de ralentir l'altération de la fonction respiratoire.

Vous avez une douleur dans le gros orteil

Des douleurs localisées dans l'articulation d'un gros orteil ne sont pas à prendre à la légère car elles peuvent suggérer que vous souffrez d'une forme complexe d'arthrite particulièrement douloureuse appelée la goutte. La goutte survient en réaction à un taux anormalement élevé d'acide urique dans le sang. Cela se traduit par le développement de cristaux d'acide urique notamment dans les articulations, comme le gros orteil. Le gros orteil est alors enflé, rouge et très douloureux, au point qu'on peine à le toucher. Une alimentation trop riche, une consommation excessive d'alcool et une trop grande sédentarité sont souvent les principaux responsables de cette augmentation du taux d'acide urique.