Mauvaise chute, excès de sport, sciatique... les "talalgies" ou douleurs du talon peuvent toucher tout le monde. Zoom sur ce que le kiné, le podologue et le chiropracteur peuvent faire pour les apaiser. Une origine traumatique : une mauvaise réception à un saut, un excès de sport, une fracture de fatigue, une sciatique, une entorse mal soignée...

Une origine inflammatoire : tendinite d'Achille, fasciite plantaire.

Une origine rhumatismale : spondylarthrite ankylosante ou polyarthrite rhumatoïde.

Les autres raisons : excroissance osseuse ou "épine calcanéenne" en réaction à une hyper-sollicitation, maladie de Sever (qui peut toucher les 8- 15 ans pratiquant un sport d'endurance à impact), affection cutanée, surpoids, pieds plats ou creux, port fréquent de chaussures usées ou à talons hauts...

CE QUE LE KINÉ PEUT FAIRE POUR SOULAGER

• Suite à un traumatisme (chute...) : application d'une poche de froid durant 20 minutes toutes les heures pour faire cesser la douleur.

• En cas de tendinite au talon d'Achille : massages drainants réalisés par le praticien, ondes de choc, travail de la mobilité des « fascias » au moyen de crochet.

Exercices de renforcement musculaire et d'assouplissement à réaliser selon le protocole de rééducation de Stanish : sur une marche d'escalier, en vous tenant (rampe), montez sur la pointe des pieds puis abaissez doucement dans le « vide » le talon douloureux jusqu'à ressentir l'étirement des muscles. Maintenez la position quelques secondes puis remontez les talons dans la position initiale. Répétez trois fois.

• En cas de fasciite plantaire : pour assouplir et renforcer les muscles et fascias afin d'atténuer la tension sur le talon, prenez une balle de tennis ou, dans un second temps, de golf, debout ou assise (si c'est trop douloureux), placez-la sous la voûte plantaire et faites-la rouler en faisant reposer votre poids (ou une partie) dessus, durant 1 à 2 minutes, matin et soir.

CE QUE LE CHIROPRACTEUR PEUT FAIRE POUR SOULAGER

• En cas de fasciite plantaire ou d'épine calcanéenne : "Nous manipulons les articulations du pied et de la cheville pour leur redonner de la mobilité et éliminer les tensions des fascias et des muscles. Nous délivrons aussi des conseils posturaux et d'hygiène comme marcher pieds nus sur différences surfaces. Et des exercices à faire chez soi afin de stimuler la voûte plantaire", précise Audrey Yargui, chiropracteure. En voici deux à pratiquer quotidiennement :

Assise sur une chaise, étendez la jambe douloureuse en posant le talon au sol. Fléchissez la cheville pour tirer les orteils vers vous. Maintenez cette position 15 à 30 secondes. Répétez cet exercice 2 à 4 fois.

Placez une coupelle et des billes sur le sol. Debout ou assis, essayez d'attraper les billes avec les orteils et mettez-les dans la coupelle. "Cela stimule les muscles de la voûte plantaire", explique la chiropracteure.

• En cas de sciatique : selon la cause, le chiropracteur adaptera la séance (ajustement vertébral, bassin et/ou membres inférieurs) et les exercices (fente avant pour étirer la chaîne neuromusculaire postérieure de la jambe).

CE QUE LE PODOLOGUE PEUT FAIRE POUR SOULAGER

• Si la douleur au talon est liée à une affection dermatologique : le podologue va soigner votre affection cutanée avec de l'azote liquide pour faire disparaître une verrue, des pansements hydrocolloïdes pour cicatriser les ampoules et protéger des frottements, une crème hydratante contre les crevasses...

• Si elle est d'origine mécanique : pieds creux ou plats, pieds et genoux en valgus ou varus, le podologue analyse votre schéma postural et peut vous proposer des semelles orthopédiques correctrices (avec partie évidée et/ou mousse absorbante) pour harmoniser les contraintes et charges, à porter 3 mois au moins.