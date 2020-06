L'épine calcanéenne, aussi appelée épine de Lenoir, est une excroissance osseuse située au niveau du calcanéum, un os du talon. Lorsque que la voûte plantaire est trop fréquemment ou violemment sollicitée, une inflammation du fascia plantaire - c'est-à-dire la membrane épaisse qui relie cet os aux phalanges, soutenant l'intégralité du pied - peut se déclarer. Le calcanéum doit alors s'organiser au mieux pour soulager le tendon qui « tire » davantage. Pour soutenir cette tension, une épine « pousse » : l'organisme calcifie en fait les tendons touchés, créant cette fameuse excroissance. Lorsque qu'elle se forme au niveau du tendon d'Achille, il s'agit d'une épine calcanéenne supérieure.

DES SOLLICITATIONS EXCESSIVES EN CAUSE

L'épine calcanéenne peut être induite par de nombreux facteurs pré-disposants. Tout d'abord, toutes activités ou situations qui impliquent davantage de tensions sur le fascia plantaire sont à risque. Un travail qui nécessite de marcher, lever des charges ou être debout, ainsi que le surpoids et les activités physiques soutenues peuvent donc être en cause. La course à pied, par exemple, multiplierait de trois à cinq fois l'impact que doit absorber le pied sur le sol comparativement à la marche. Se déplacer sans chaussures ou avec des chaussures inadaptées ou usées augmente aussi le risque.

L'origine de la pathologie peut également être héréditaire. Un pied creux ou un pied plat, au fascia plantaire très tendu, empêchent une pose optimale du pied sur le sol et créent davantage de tension sur l'os du talon. Certains types d'arthrites favorisent également la formation d'épines calcanéennes, surtout supérieures. Les personnes atteintes de diabète ou d'une maladie inflammatoire, comme la polyarthrite rhumatoïde, sont plus touchées. Enfin, le fascia plantaire perd de la souplesse avec l'âge, ce qui le rend plus sensible aux déchirures. Les individus âgés de 40 à 60 ans, particulièrement les femmes, sont ainsi concernés.

L'ÉPINE CALCANÉENNE EST-ELLE DOULOUREUSE ?

L'épine calcanéenne ne cause pas toujours de symptômes, mais les personnes présentant cette condition peuvent ressentir :

Une sensation douloureuse d'intensité variable au niveau du talon, surtout le matin dès le lever ;

Une douleur comparable à un coup de couteau au talon ;

Une douleur plus forte au talon pendant ou après un effort physique ;

Une douleur irradiante, provenant du pied ;

L'impression de « marcher sur un clou ».

Le pied étant constamment utilisé, ces sensations douloureuses risquent de persister si la pathologie n'est pas traitée. Une simple radiographie sera nécessaire pour confirmer sa présence. Afin de soulager la douleur, de la glace peut être appliquée sous le talon plusieurs fois par jour, ou un massage peut être effectué la plante du pied avec une balle de tennis.

COMMENT LA SOIGNER ?

L'épine calcanéenne est la conséquence d'une inflammation du fascia plantaire. Il faudra donc pour la soigner réduire celle-ci. Selon la sévérité des symptômes et leurs causes, différents traitements peuvent être mis en place :

La réduction ou l'arrêt des activités physiques traumatisantes pour le talon ;

La prescription d'inflammatoires non stéroïdiens ;

Le recours aux injections de cortisone, en cas de douleurs intenses ;

Le port de coussinets ou d'orthèses plantaires pour le talon ;

La réadaptation avec un physiothérapeute, avec des étirements spécifiques du fascia plantaire et du talon d'Achille ;

L'ostéopathie ou l'acupuncture peuvent aider réduire la douleur ;

La chirurgie peut être envisagée pour retirer une partie de l'épine. C'est une solution de dernier recours, choisie quand il est impossible de soulager la douleur autrement. Elle est une réussite dans 95 % des cas.

COMMENT LA PRÉVENIR ?

L'action préventive se base sur les facteurs qui favorisent son apparition. Il est ainsi conseillé de :

Maintenir un poids santé ;

Réduire les exercices physiques qui impliquent de forts impacts ou de sauter ;

Bien respecter l'échauffement avant toute activité physique ;

Réaliser des exercices d'étirement du fascia plantaire, des muscles du mollet et du pied ;

Porter des chaussures adaptées, solides et "coussinées" qui soutiennent la voûte plantaire et absorbent les chocs ;

Éviter de rester debout trop longtemps.