L'alimentation en eau potable (AEP) connaîtra à partir de mercredi une rupture dans 19 communes de l'ouest et du sud-ouest de Bouira en raison des travaux lancés pour la réhabilitation de la station de pompage n 4 à Djebahia, a indiqué mardi l'algérienne des eaux (ADE).

Selon les détails donnés à l'APS par la chargée de la communication de l'ADE, Mme Souad Khellife, les communes qui seront touchées par cette coupure sont en l'occurrence, Ain Bessam, Djebahia, Ain Tork, Bir Ghbalou, Ain Laâloui, El Mokrani, Khabouzia, Raouraoua, Souk Lakhmis, Ain Lahdjar, Sour El Ghouzlane, Maâmoura, Dirah, Ridane, Hadjra Zerga, El Hachimia, Dechmia, Guerrouma et Zbarbar. Cette rupture est causée par une opération de réhabilitation qu'engagera l'agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) au niveau de la station de pompage n 4 sise à Djebahia. "Les travaux ne dureront que 24 heures, et l'alimentation reprendra progressivement à partir de jeudi matin", a précisé Mme Khellife à l'APS. "Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des opérations régulières visant à entretenir le réseau et les installat ions hydrauliques en vue d'assurer le bon service et une bonne qualité de l'eau distribuée aux citoyens", a ajouté Mme Khellife.