Trois (03) individus ont été arrêtés, mardi, et (40) kilogrammes de kif traité, ainsi que cinq (05) véhicules tout-terrain saisis, par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les services des Douanes, le 23 juin 2020, lors d'opérations distinctes à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire, trois (03) individus et saisi (05) véhicules tout-terrain, (40) kilogrammes de kif traité", précise la même source. Lors de ces opérations (32) quintaux de denrées alimentaires destinés à la contrebande, (14) groupes électrogènes, (07) marteaux piqueurs et divers outils de détonation servant dans les opérations d'orpaillage illicite, ont été également saisis.

Dans un autre contexte, "un détachement combiné de l'ANP a appréhendé six (06) narcotrafiquants et saisi (15,8) k ilogrammes de kif traité à Ghardaïa en 4e Région Militaire, alors que des Garde-frontières ont saisi, à Tlemcen en 2e Région Militaire, (25) kilogrammes de la même substance", est-il ajouté.

Par ailleurs, un détachement de l’ANP a appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale à Constantine en 5e Région Militaire, trois (03) individus et saisi deux (02) camions chargés de (3479) de comprimés psychotropes et (16632) unités de différentes boissons, tandis que (43) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Tébessa et Tamanrasset.