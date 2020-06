Une commission sera dépêchée, la semaine prochaine, à Djelfa, en vue de l’examen des problèmes de gestion au niveau de l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE) et de la direction des ressources en eau de la wilaya, a révélé, mardi, le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki.

Cette commission, placée sous la direction du wali, est constituée d’un directeur central, d’un représentant de la Direction des ressources humaines, et de représentants de la Direction générale de l’ADE, avec pour mission de "proposer des solutions pour intervenir et régler ces problèmes", a-t-il déclaré.

Selon le ministre des Ressources en eau, le déficit énorme enregistré en matière d’AEP à Djelfa, est essentiellement dû à "des problèmes de gestion locale, et non centrale", soit les "personnes chargées de la gestion", a-t-il assuré, soutenant que les entreprises du secteur "possèdent les moyens et les compétences".

"Il est inadmissible de laisser le citoyen otage des comportements de certaines personnes", a-t-il dit, signalant des "instructions rigoureuses à ce sujet, et pour o rganiser l’acte de gestion de manière à ce que le citoyen puisse en tirer profit, à un moment ou une majorité des communes de la wilaya enregistrent des perturbations en matière d’AEP", a souligné M.Berraki. Durant cette visite, le ministre des Ressources en eau a inauguré une station d’AEP dans la région de "Dzira", à une trentaine de km de la ville de Djelfa, au profit des habitants du chef lieu de wilaya. Ce projet a englobé la réalisation de huit puits et d’un réseau de raccordement, pour une enveloppe de près de 400 millions de dinars, outre deux conduites d’eau, dont une d’une longueur de sept km, pour 540 millions de dinars, en plus d’un montant de prés de 200 millions de DA affecté à la réalisation de la station.

Le ministre avait entamé sa visite par une inspection des réservoirs d’eau de la région de "Chibout", alimentant en eau la partie -nord de la wilaya.