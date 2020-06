Un exposé détaillé sur le projet de protection de la falaise du port de pêche, dont il est attendu une "contribution certaine" pour la relance du tourisme dans la région, au vue de son intérêt pour les visiteurs à qui il offre une vue imprenable sur la ville de Tipasa, a été présenté au ministre qui a particulièrement insisté sur l’impérative "valorisation de cet investissement dont le coût est estimé à plus de 480 millions de dinars".

Ce projet a été conçu selon des critères "hautement esthétiques". Il comporte de belles promenades (pour les visiteurs) conçues sous forme de "balcons" qui ont conféré une nouvelle touche au port de pêche et de plaisance de Tipasa qui attire annuellement des milliers de touristes et de visiteurs, notamment durant le weekend et la saison estivale. Au cours de sa visite à Tipasa, Farouk Chiali a inspecté le chantier du projet de contournement de Cherchell dont les travaux de réalisation accusent un retard. Le ministre a insisté, sur place, sur l’impératif respect de son délai de réalisation.

Il s’agit d’un projet structuré, lancé en travaux en 2014, pour la réalisation d’un linéaire de 18 km, dont près de 17 km ont été réceptionnés, outre cinq viaducs, tandis que deux autres ponts sont actuellement en réalisation pour relier cette voie d’évitement à la ville de Sidi Ghilés, du côté ouest.