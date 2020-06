"J'avais trop envie de retourner sur le terrain. Je suis heureux pour la victoire, pour la performance de l'équipe et pour ma passe décisive.

Bravo à nous", a écrit le latéral gauche sur sa page officielle Facebook.

Ayant été en délicatesse avec son genou, Ghoulam, dont la dernière apparition en championnat remonte au 6 octobre 2019 en déplacement face au Torino (0-0), a fait son apparition en cours de jeu (67e), en remplacement d’Elseid Hysaj.

Le joueur algérien a célébré son come-back par une passe décisive, sur un corner, à son coéquipier Hirving Lozario qui a scellé la victoire des Napolitains.

L'entraîneur du Napoli Gennaro Gattuso, a tenu à encenser Ghoulam à l'issue de la partie, laissant entendre qu'il comptait désormais sur lui en vue des prochaines rencontres. "Je suis très content pour Ghoulam. Il a été pendant de nombreuses années parmi les arrière s les plus solides au monde.

Il a eu certes des problèmes physiques, mais il assure maintenant à l’entraînement.

Il mérite ce qu'il a accompli aujourd’hui, mais il peut faire encore mieux", a déclaré le coach napolitain. Il s'agit de la sixième apparition seulement en championnat (324 minutes de jeu), dont trois titularisations, pour Ghoulam (29 ans), lui qui détient qu'une seule convocation en Ligue des champions.

Le latéral gauche algérien n’a toujours pas réussi à retrouver d'une manière régulière les terrains depuis sa rupture des ligaments du genou droit contre Manchester City en novembre 2017. Il a d'ailleurs fait l’impasse sur la dernière CAN-2019 remportée par l'Algérie en Egypte pour mieux revenir cette saison.

Ghoulam avait rejoint Naples en janvier 2014, en provenance de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1/ France), pour un contrat de quatre ans et demi qu’il avait prolongé en décembre 2017 jusqu'en 2022.