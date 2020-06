Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, tranchera sur son avenir à la tête des "Verts", à l'issue de la Coupe du monde 2022, a affirmé mardi le président de la Fédération algérienne (FAF) Kheireddine Zetchi.

"Je peux vous assurer que depuis le sacre africain en 2019, Belmadi a reçu des offres très alléchantes sur le plan financier. Il prendra une décision sur son avenir après le Mondial 2022.

Son défi est de qualifier l'Algérie à la Coupe du monde au Qatar. Nous avons une grande stabilité au niveau de la sélection A. Je demande à tout le monde d'être derrière cette fédération quelles que soient les personnes, en dehors des conflits, et de laisser l'intérêt de l'Algérie au-dessus de toute considération.

Aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression d'être champions d'Afrique, d'avoir cette fierté de capitaliser ce sacre", a-t-il déclaré.

Belmadi (44 ans) s'était engagé avec la FAF en août 2018 en remplacement de Rabah Madjer pour un contrat qui court jusqu'à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Pour sa première année sur le banc des "Verts", l'ancien capitaine des Verts a réalisé l 'exploit de mener l'équipe nationale à la victoire finale lors de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, disputée en Egypte.

"Belmadi a un attachement extrêmement fort avec son pays. Il a un amour pour ce pays qui est vraiment indescriptible. Aujourd'hui, l'Algérie peut se targuer d'avoir l'un des meilleurs sélectionneurs au monde.

Sincèrement, je suis frappé par sa rigueur dans le travail et son professionnalisme.

Je ne suis pas au courant de tous ces contacts, Djamel est quelqu'un de discret, encore plus quand il s'agit de son pays", a-t-il ajouté.

Belmadi, sacré meilleur entraîner de l'année 2019, et dont le contrat court jusqu'en 2022, aurait décliné récemment une grosse offre de la part de la fédération émiratie pour driver la sélection de ce pays. Il a été également approché par des clubs du Top 5 de la Ligue 1 française.