"La famille de la FAF et des sélections s'est enrichie avec l'arrivée de Madjid Bougherra sur proposition du sélectionneur national Djamel Belmadi.

Bougherra, qui reste un ancien international avec une expérience en tant que joueur et entraîneur, aura le temps nécessaire pour préparer une sélection A' compétitive, avec l'objectif de remporter le titre et rien d'autre.

Il va falloir gagner ce CHAN, mais également constituer un vrai réservoir pour l'équipe A, cette dernière a d'énormes défis, dont la CAN-2021 et les qualifications du Mondial-2022", a affirmé le patron de la FAF sur les ondes de la radio nationale.

Bougherra (37 ans) avait rejoint l'équipe nationale en 2004 alors qu'il relevait encore de la catégorie espoirs, puis a progressivement grimpé les échelons, jusqu' à en devenir le capitaine.

Le "Magic" a disputé, entre autres, les Coupes du monde de 2010 et 2014, ainsi que les Coupes d'Afrique des nations de 2010 et 2015.

Il a joué son dernier match officiel sous le maillot national lors de la CAN-2015, en Guinée-Equatoriale, lors duquel l'Algérie s'est inclinée en quarts de finale contre la Côte d'Ivoire (3-1).

"On lui souhaite beaucoup de succès, il connaît assez bien la maison.

On va tous être derrière lui et l'aider à réussir dans sa mission qui est de remporter le CHAN-2022.

Concernant le staff de Bougherra, il faut savoir qu'on aura des discussions avec lui dès qu'il sera sur place à Alger, en présence de Belmadi, afin d'aller dans le détail.

En interne, nous avons beaucoup avancé, nous avons des solutions, mais je ne peux pas tout dévoiler par rapport à son staff ou par rapport à son travail.

Une chose est sûre, il sera dans d'excellentes conditions", a-t-il conclu.

Bougherra avait entamé sa carrière d'entraîneur en 2017 sur le banc de l'équipe réserve d'Al-Duhaïl (Qatar), avec laquelle il avait remporté le titre à deux reprises.

Sa dernière expérience remonte à 2019-2020 avec l'équipe première d'Al-Fujaïrah (Div.1/Emirats arabes unis), avant d'être limogé en février dernier.