L'espoir algérien du demi-fond (800m, 1500m), Oussama Cherrad, reçu mardi par le secrétaire d’Etat chargé du sport d'élite, Noureddine Morceli, a assuré qu'il sera compétitif dès la reprise des meetings, actuellement suspendus en raison de la pandémie de coronavirus.

"Pour garder la forme nous avons travaillé tout en baissant la charge", a déclaré son coach Brahim Chettah sur le site de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), indiquant que Cherrad est engagé au meeting de Marseille (France) qui pourrait avoir lieu en septembre prochain.

Lors de leur entrevue avec Noureddine Morceli, le coureur algérien et son entraîneur ont discuté des conditions de préparation et des moyens dont dispose Cherrad pour garder sa forme physique durant cette période de crise sanitaire.

"Morceli, qui nous demande de travailler et de rester en forme, nous a assurés de tout son soutien et de transmettre nos préoccupations à la tutelle pour nous aider à aller de l’avant et surtout continuer à travailler dans la perspective de la reprise des compétitions", a-t-il fait savoir.

Cherrad, qui s'était illustré en février dernier avec un chrono de 2:19.65 sur le 1000m du meeting de Liévin en France, "ne s'est pas arrêté de s'entraîner lors de la période de confinement", selon Brahim Chettah.

Cherrad et son coach ont également été reçus par le président de la FAA, Abdelhakim Dib, avec qui ils ont évoqué les conditions de reprise des compétitions.