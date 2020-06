Trois sorties dans le massif du Djurdjura, à Tamda Ouguelmime, Lalla Khedidja et Tikjda, ont été organisées jusque-là au profit de la section seniors dames, en compagnie des guides de l'association touristique "Les amis du Djurdjura". L'air pur et les paysages de la région permettent de bien gérer le déconfinement sur tous les plans, moral et physique, souligne Saïd Aït Taleb, entraîneur du club.

"C'est le seul moyen que nous avons trouvé pour réunir les athlètes et recréer l'ambiance de groupe au sein du club, subitement cassée avec l'instauration de la mesure de confinement sanitaire au mois de mars dernier", explique-t-il à l'APS. "Le groupe a quartier libre durant toute la journée, l'objectif est de profiter de la marche dans ces endroits et retrouver la complicité au sein du groupe à mesure que la cadence de ces ra ndonnées devient régulière", soutient le technicien du club. Pour lui, "la préparation physique n'est pas un souci et même n'est pas indiquée tant qu'il n'y a pas de visibilité quant à la reprise de la compétition". "Il n'est pas nécessaire et c'est même inutile de reprendre la préparation physique tant que la décision des autorités compétentes sur la date de reprise des compétitions sportives n'est pas connue. Cela n'aidera en rien les athlètes", a-t-il ajouté. Durant la période de confinement, il affirme avoir "veillé à maintenir un contact permanent et à communiquer régulièrement avec les athlètes, leur donner quelques conseils et exercices à réaliser chez elles" mais, confie-t-il, "c'était devenu difficile avec la longévité du confinement, surtout à partir du mois de Ramadhan". "Au début du confinement, tout le monde avait bon moral et on ne se souciait pas, outre mesure, de l'arrêt momentané de la compétition et des entraînements car on n'imaginait pas l'ampleur de la pandémie mais, à partir du mois de Ramadhan, un certain relâchement s'est emparé de quelques éléments, ce qui est tout à fait compréhensif", souligne-t-il.