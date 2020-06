Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Zhang Jun, a annoncé mardi une contribution financière de son pays à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). M. Zhang Jun, cité par l'agence Chine Nouvelle, s'exprimait lors de la Conférence ministérielle virtuelle extraordinaire des donateurs pour l'UNRWA mardi.

Il a fait savoir que la Chine fera une contribution d'un million de dollars à l'agence cette année, fournira du matériel médical anti-épidémique aux institutions de santé de l'UNRWA et apportera via cette dernière des équipements de protection personnelle aux réfugiés palestiniens en Palestine, en Jordanie, au Liban et en Syrie.

"La Chine salue le service dévoué et essentiel d'assistance aux réfugiés palestiniens accompli par l'UNRWA durant ces dernières années", a-t-il indiqué, rappelant l'aide médicale "de grande ampleur", apportée au peuple palestinien au cours des derniers mois, outre le partage de son expérience en matière de contrôle du Covid-19 et de son traitement.

Il a également souligné q ue son pays soutenait résolument la juste cause du peuple palestinien dans la restauration de ses droits nationaux légitimes, s'opposait fermement à l'annexion illégale des territoires palestiniens occupés et appelait toutes les parties concernées à respecter le droit international et les résolutions de l'ONU tout en adhérant à la solution à deux Etats.

La Chine travaillera "étroitement avec toutes les parties pour une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient", a-t-il assuré. Ont pris part à la réunion, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le commissaire général de l'UNRWA Philippe Lazzariniles, les ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi et le ministre suédois de la Coopération internationale pour le développement Peter Eriksson, ainsi que des représentants d'une cinquantaine de pays.