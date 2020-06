Les deux chambres du Parlement burundais, l'Assemblée nationale (chambre basse) et le Sénat (chambre haute) ont approuvé mardi à une très forte majorité et à bulletin secret la candidature de Prosper Bazombanza au poste de vice-président de la République et celle du Commissaire de police général (CPG) Alain-Guillaume Bunyoni au poste de Premier ministre.

A l'Assemblée nationale, Prosper Bazombanza (ingénieur) a été élu par 91 députés sur 94 votants tandis qu'Alain-Guillaume Bunyoni a récolté 92 suffrages. Au Sénat, les 39 sénateurs ont approuvé leurs candidatures respectives à l'unanimité.

Le nouveau président du Burundi, le général-major Evariste Ndayishimiye, avait écrit la veille aux présidents des deux chambres parlementaires afin que les représentants du peuple puissent prendre position par rapport à ces candidatures.

Le poste de vice-président de la République et celui de Premier ministre sont de nouvelles fonctions gouvernementales au Burundi créées par la Constitution promulguée le 7 juin 2018 au lendemain de la victoire du "oui" au référendum constitutionnel du 17 mai 2018. M. Bazombanza, qui a été premier vice-président de la République du Burundi du 13 février 2014 au 20 août 2015 conformément à la Constitution révisée du 18 mars 2005, sera désormais chargé dans le cadre de ses nouvelles fonctions d'assister le président Ndayishimiye comme le stipule l'article 122 de la Constitution en vigueur.

Conformément à l'article 124, M.Bazombanza, issu du parti UPRONA (Unité pour le progrès national, ancien parti unique), appartient à un groupe ethnique différent de celui du président. Quant à M. Bunyoni, qui était jusque-là ministre de la Sécurité publique et de la Gestion des catastrophes, sera "chef du gouvernement" (article 129). MM. Bazombanza et Bunyoni vont prêter serment mercredi devant le président de la République et les deux chambres du Parlement.