Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé à l’arrestation de deux suspects et à la saisie de 41 capsules de cocaïne dans une affaire de détention et de trafic de drogues dures et de psychotropes, a indiqué lundi un communiqué de ce corps sécuritaire.

« Agissant sur informations faisant état d’un individu s’adonnant au trafic de drogues, tous types confondus, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais ont mis en place un plan bien ficelé ayant permis son arrestation, alors qu’il s’apprêtait à vendre de la drogue à une autre personne», précise le communiqué. Après avoir soumis les deux suspects à la fouille corporelle, les éléments de la police ont saisi deux (02) capsules de cocaïne». Après délivrance d’un mandat de perquisition du domicile du principal mis en cause, les mêmes services ont saisi 37 capsules de drogues dures (grand volume), 4 capsules (petit volume), un morceau de cannabis (2,5g), 4 comprimés psychotropes, deux injections et deux bouteilles contenant une poudre blanche. A l'issue des inves tigations, il s'est avéré que le principal suspect se procurait de la drogue dure auprès d'un autre individu qui a été identifié et dans le domicile duquel, la police a saisi 24 comprimés psychotropes, un montant de 20 millions de centimes. Ce dernier est toujours en fuite. Après finalisation des procédures judiciaires, les deux mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné leur placement en détention provisoire, conclut le communiqué.