Un projet de réalisation d’une route devant désenclaver quatre (4) zones d’ombre dépendant de la commune de Tadjnanet (Sud de Mila), sera réceptionné ‘’prochainement’’, a-t-on appris lundi du président de l’Assemblée populaire (APC) de cette collectivité locale, Adel Bougarne.

La réalisation de cette route de 4 km ‘’tire à sa fin’’ et ne reste de ce chantier que les travaux de bitumage, a fait savoir le même élu précisant qu’une fois ouverte ‘’avant la fin du mois en cours’’, la nouvelle route permettra de raccorder les mechtas Bouslam 1, Bouslam2, El Fessikh et El Djahli, classées des zones d’ombre. Rappelant les désagréments au quotidien auxquels faisaient face plus de 5.000 habitants de ces régions dans leurs déplacements, en raison de la détérioration de l’unique route existante, M. Bougarne a indiqué que cet axe routier réalisé dans le cadre du programme communal de développement (PCD) a nécessité un investissement de 30 millions DA. Selon le même élu local, un projet de raccordement de ces 4 mechtas au réseau du gaz naturel sera lancé ‘’incessamment’’ dès la finalisation des procédu res d’usage, en attendant, a-t-il ajouté l’inscription d’un autre projet de réalisation d’un réservoir d’eau pour améliorer l’alimentation des habitants de ces mechtas en cette substance vitale. Ces projets de développement, une fois concrétisés, permettront l’amélioration du cadre de vie des populations de ces zones d’ombre et répondront à leurs aspirations notamment en matière d’alimentation en eau potable(AEP) et disponibilité de réseaux d’assainissement, selon la même source. Cette collectivité locale a recensé 23 zones d’ombre dont les préoccupations des citoyens seront transmises aux instances concernées, a fait savoir le même élu local.