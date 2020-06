Six (6) conventions de partenariat ont été conclues lundi entre un l’Etablissement public d'hygiène urbaine et de la protection de l'environnement (Epic-HUPE) et plusieurs communes de la wilaya de Souk Ahras pour la collecte et l’évacuation des déchets ménagers aux centres d’enfouissement technique (CET).

L’objectif de ces accords, qui seront ‘’bientôt’’ généralisés dans d’autres communes, est de ‘’préserver l’hygiène urbaine en sus de l’éradication des décharges anarchiques qui constituent un danger pour l’environnement et les sources d’eau naturelles’’, a indiqué en marge de la cérémonie de signature de ces conventions, organisée au siège de l'établissement public à caractère industriel et commercial, le directeur général de cette entreprise, Mohamed-Amine Bensoltane.

Au titre de ces accords conclus avec les commune de Mechroha, Hanancha, Souk Ahras, Taoura, Merahna et Sedrata, l’EPIC HUPE est appelé à collecter et évacuer les déchets ménagers durant des heures déterminées vers le centre d'enfouissement technique (CET) du chef lieu de wilaya, et le pl acement des bacs d’ordures dans les quartiers et cités, à côté du nettoiement des boulevards principaux, a fait savoir le même responsable.

Aussi, il a été convenu d’assurer les travaux d'entretien de l’éclairage public et des routes, l’aménagement des espaces verts et des jardins publics, l’établissement de l'éclairage artistique, la réfection des trottoirs, ainsi que le nettoyage des espaces publics et des quartiers, a-t-on signalé.

Afin de concrétiser ses missions, cet établissement, créé fin 2018, a bénéficié d'une enveloppe financière de 315 millions de dinars pour l'acquisition de 18 camions d'une capacité de 3,5 tonnes, deux camions bennes de 5m3, un grand rétro-chargeur, 3 camions d'une capacité de 20 tonnes chacun, 650 conteneurs et 20 grands conteneurs destinés aux quartier à grande densité démographique.