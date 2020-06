Les décisions de fermeture notifiés concernent, selon la même source, les commerçants qui ont repris récemment leurs activités, suite à la mesure prise par le gouvernement autorisant la reprise d’un certains nombre d’activités commerciales, ayant enfreint les conditions sanitaires requises, notamment en matière d’accueil des clients et le respect des mesures barrières.

Par ailleurs, 572 procès verbaux ont été dressés par les agents de la répression de la fraude et la protection du consommateur, relevant de la direction du commerce, dans le cadre du suivi de la mise en application de cette mesure, a-t-on ajouté, précisant que ce nombre "important" d’infractions constatées porte principalement sur le non respect des mesures de prévention, en particulier le port du ma sque.